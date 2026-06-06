Un bărbat a ajuns la spital după ce a căzut de pe acoperiș în timp ce efectua lucrări de reparații la o casă din Baia

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Un bărbat a căzut de pe acoperișul unei case din localitatea Baia, după ce i s-a făcut rău din cauza căldurii. Incidentul a avut loc vineri, 5 iunie, în jurul orei 12:55.

Potrivit cercetărilor efectuate de polițiștii din cadrul Postului de Poliție Baia, bărbatul efectua lucrări de reparații la acoperișul unei locuințe din localitate, la solicitarea proprietarului. Acesta se afla singur pe acoperiș când, din cauza temperaturilor ridicate, s-a dezechilibrat și a căzut de la o înălțime de aproximativ 4 metri.

Bărbatul a declarat că nu a fost împins și că incidentul nu a fost cauzat de o faptă de natură penală, ci de o stare de rău apărută brusc.

La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, care a stabilit un diagnostic preliminar de politraumă prin cădere de la înălțime și l-a transportat la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Fălticeni pentru investigații și tratament.