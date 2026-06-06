Șoferul care s-a răsturnat cu mașina la Brodina conducea sub influența alcoolului și fără RCA valabil

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Un tânăr de 25 de ani din comuna Brodina este cercetat penal după ce a pierdut controlul asupra direcției de mers, s-a răsturnat cu autoturismul și era băut la volan. De asemenea, vehiculul pe care îl conducea nu avea poliță RCA valabilă.

Potrivit cercetărilor efectuate de polițiști, incidentul a avut loc vineri, 5 iunie 2026, pe DJ 209G, pe raza localității Brodina. Tânărul conducea un autoturism marca Audi Q5 înmatriculat în Marea Britanie, având trei pasageri în vehicul, și se deplasa din direcția Ulma către Straja.

La un moment dat, într-o curbă la dreapta, acesta nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul asupra direcției și a intrat în coliziune cu un cap de podeț, după care autoturismul s-a răsturnat pe cupolă.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți pentru recoltarea de probe biologice.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că autoturismul nu deținea poliță RCA valabilă. Tânărul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.000 de lei, conform Legii 132/2017, iar ca măsură complementară i-au fost reținute certificatul de înmatriculare și plăcuțele de înmatriculare.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.