CSU Suceava, locul 8 la Campionatul Național de handbal pentru Juniori 2. Antrenorul Ioan Tcaciuc: „Mai presus de medalii stă ceea ce vor ajunge acești copii”

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Echipa de handbal juniori 2 a CSU Suceava a încheiat pe locul 8 Campionatul Național, după ce a pierdut toate cele patru meciuri disputate la turneul final de la Turda.

Antrenată de Ioan Tcaciuc, formația suceveană a fost învinsă în toate partidele: 33-40 cu SCM Timișoara, 29-38 cu Dinamo București, 28-34 cu HC Buzău și 37-39 cu CSS Sibiu.

Cei mai buni jucători ai echipei în acest turneu au fost desemnați Eric Bichir, Ionuț Babiuc, Iulian Lupu și George Alexandru.

La finalul competiției, antrenorul Ioan Tcaciuc a oferit o analiză realistă a prestației echipei, subliniind că majoritatea jucătorilor sunt mai tineri decât limita de vârstă a categoriei.

„Un turneu în care am pornit cu multe speranțe. Nu trebuie să uităm că din 17 băieți, 11 sunt născuți în anul 2010, fiind mai mici ca vârstă pentru această categorie. Știu că am obișnuit lumea cu medalii și titluri, dar cred că este foarte important ca din acești băieți să iasă oameni și jucători. Ne lipsește încă acea maturitate, încă mai copilărim, dar trebuie să fim încrezători”, a declarat Tcaciuc.

Antrenorul a recunoscut existența unei doze de dezamăgire, dar a ținut să pună accentul pe procesul de formare a jucătorilor: „Nu caut scuze, dar mai presus de medalii și titluri stă ceea ce vor ajunge acești copii. Astăzi ne bucurăm pentru un titlu, iar mâine plângem după un eșec. Așa este în viață, așa este și în sport.”

CSU Suceava își va încheia sezonul cu participarea la Turneul Final al Campionatului Național pentru Juniori 4, programat în perioada 10-14 iunie la Reșița.

De menționat că doar echipa SCM Timișoara se mai poate mândri cu prezența între cele mai bune opt echipe din țară la toate cele patru categorii de vârstă.a reușit să aibă formații în primele opt echipe ale țării la toate cele patru categorii de vârstă.