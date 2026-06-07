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Cod galben de instabilitate atmosferică în zona de munte a județului Suceva


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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) menține cod galben de instabilitate atmosferică pentru cea mai mare parte a zilei de duminică, 7 iunie, inclusiv în zona de munte a județului Suceava.

Potrivit avertizărilor emise de meteorologi, în intervalul 12:00 – 21:00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în Carpații Orientali, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.

Fenomenele așteptate sunt averse torențiale, descărcări electrice, vijelii (cu rafale de 60–70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Cantitățile de apă vor atinge 15–25 l/mp în intervale scurte de timp, iar izolat pot depăși 30–40 l/mp.


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