Percheziții în Suceava:  Țigări de contrabandă și alcool în valoare de peste 70.000 de lei confiscate, iar un bărbat a fost reținut și apoi plasat sub control judiciar

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Lucrătorii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au intensificat, în perioada 3–6 iunie, acțiunile de combatere a contrabandei cu țigarete pe raza județului.

În cadrul operațiunilor desfășurate sub coordonarea procurorilor din Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, polițiștii au constatat 3 infracțiuni de contrabandă cu țigarete în flagrant și au pus în executare 9 mandate de percheziție domiciliară.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate în vederea cercetărilor:

45.127 de țigarete cu timbre de proveniență extracomunitară și netimbrate, în valoare de aproximativ 58.350 lei ;

cu timbre de proveniență extracomunitară și netimbrate, în valoare de aproximativ ; 232 de litri de alcool etilic fără marcaje fiscale, în valoare de circa 11.550 lei ;

fără marcaje fiscale, în valoare de circa ; Telefoane mobile despre care există suspiciunea că au fost utilizate în activitatea infracțională.

Față de un bărbat din municipiul Suceava, procurorul a dispus inițial reținerea pentru 24 de ore, iar ulterior plasarea sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat se ridică la aproximativ 70.000 de lei.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Suceava, în vederea documentării întregii activități infracționale și identificării tuturor persoanelor implicate.