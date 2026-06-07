Autoturism furat din Olanda, descoperit în parcarea unui supermarket din Suceava

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Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au identificat și indisponibilizat un autoturism marca Dodge, care figura ca fiind furat din Olanda și care era parcat în municipiul Suceava.

Potrivit cercetărilor, la data de 6 iunie, în jurul orei 13:30, polițiștii au primit informații conform cărora în parcarea magazinului Kaufland de pe strada Universității din Suceava se afla un autoturism furat din străinătate.

Verificările au stabilit că, cu o zi înainte, pe un grup de socializare din Suceava a fost publicat un mesaj în limba engleză, însoțit de trei fotografii cu un autoturism marca Dodge. Ulterior, mașina a fost identificată în parcarea supermarketului.

În urma consultării bazelor de date ale Poliției Române, s-a confirmat că autoturismul fusese furat din Olanda.

Dosarul penal a fost preluat de lucrătorii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Suceava, fiind întocmită cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 270 din Codul Penal.

Autoturismul a fost ridicat și indisponibilizat, iar cercetările continuă în vederea identificării tuturor circumstanțelor în care acesta a ajuns pe teritoriul României.