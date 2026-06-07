Foaie Verde din Bucovina cere construirea unei fabrici de lapte în zona montană a județului Suceava: „Micii fermieri sunt lăsați de izbeliște”

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Asociația Foaie Verde din Bucovina consideră că județul Suceava are un potențial uriaș în industria alimentară, în special în procesarea laptelui provenit din zona montană, și solicită autorităților construirea unei fabrici de lapte în localități precum Moldovița, Vatra Dornei sau Câmpulung Moldovenesc.

Potrivit organizației, laptele obținut de la oile și vacile care pasc pe pășunile montane bogate în minerale și vitamine este de cea mai bună calitate. În trecut, produsele lactate din Suceava erau apreciate la nivel înalt, iar Casa Regală și diferite personalități își aprovizionau mesele cu brânzeturi din județ. Pe atunci, în zonă existau ciobani care dețineau zeci de mii de oi, semn că aceste produse erau foarte căutate.

În prezent, situația micilor producători de lapte s-a schimbat radical. Reprezentanții Foaie Verde din Bucovina susțin că aceștia sunt neglijați și umiliți, iar lipsa unei unități de procesare a laptelui în zona de munte reprezintă o problemă majoră pentru comunitățile locale.

„Se simte lipsa unei fabrici care să proceseze laptele în zona de munte, iar statul român prin Consiliul Județean are puterea de a construi o fabrică de lapte la Moldovița ori Vatra Dornei sau Câmpulung Moldovenesc”, se arată în comunicatul semnat de coordonatorul activității Foaie Verde din Bucovina, Dan Acibotăriţă.

Potrivit sursei, o astfel de investiție ar rezolva o problemă reală a locuitorilor din zona montană, dar ar putea afecta interesele economice ale altor entități care livrează produse lactate prin lanțurile mari de magazine.

Foaie Verde din Bucovina consideră că valorificarea potențialului zonei montane prin procesarea laptelui la nivel local ar putea revigora economia rurală și ar oferi o alternativă viabilă micilor fermieri din județ.