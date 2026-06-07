Conflict între vecini la Rădăuți din cauza muzicii ascultată la volum mare. Poliția a intervenit după ce a fost sesizată de un bărbat pentru amenințare



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat a fost rănit la mână după ce a lovit cu pumnul ușa de termopan a locuinței unui vecin, în urma unui conflict izbucnit din cauza muzicii redate la volum ridicat. Incidentul a avut loc sâmbătă, 6 iunie, în municipiul Rădăuți, polițiștii fiind sesizați de un localnic prin 112 că a fost amenințat.

Potrivit cercetărilor efectuate de polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică Rădăuți, trei bărbați se aflau la o locuință din localitate, unde consumau băuturi alcoolice și ascultau muzică. În jurul orei 16:20, vecinul acestora le-a cerut să oprească muzica, deoarece îi deranja. Între unul dintre bărbați și vecin a izbucnit un conflict verbal.

În timpul disputei, unul dintre bărbați a lovit cu pumnul geamul unei uși de termopan aparținând locuinței respective și s-a rănit la nivelul antebrațului drept.

La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, care i-a acordat primul ajutor și l-a transportat la Spitalul Municipal Rădăuți. Medicii i-au stabilit diagnosticul de agitație psihomotorie extremă, etilism acut și plagă antebraț drept.

Polițiștii au propus emiterea unor ordine de protecție, însă persoanele implicate au refuzat. Proprietarul locuinței a declarat că nu dorește să depună plângere penală, iar cel rănit a refuzat cooperarea cu autoritățile.

Cu toate acestea, polițiștii le-au adus la cunoștință celor implicați că au dreptul de a depune plângere în termen de 90 de zile.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți.