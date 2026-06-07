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Accident mortal la intrarea în Suceava dinspre Ipotești. Șoferul a părăsit locul faptei și este căutat


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Un bărbat de 42 de ani din comuna Ipotești a decedat în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce a fost accidentat mortal de un autoturism pe DJ 208A, la intrarea în municipiul Suceava.

Potrivit cercetărilor efectuate de polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava, în jurul orei 00:00, un șofer încă neidentificat care circula pe DJ 208A dinspre Ipotești spre Suceava a surprins și lovit un pieton care se deplasa pe partea carosabilă, pe același sens de mers.

În urma impactului, bărbatul a decedat la fața locului. Șoferul autoturismului a părăsit locul accidentului fără a acorda ajutor și fără a anunța autoritățile.

La scurt timp după producerea accidentului, o femeie care circula cu autoturismul pe același tronson de drum a observat victima căzută în afara părții carosabile, în stare de inconștiență, și a alertat autoritățile prin SNUAU 112.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Suceava a ajuns la fața locului și a constatat decesul bărbatului. Ulterior, la fața locului s-a deplasat o echipă operativă formată din polițiști rutieri și tehnicieni criminaliști.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului, fapte prevăzute și pedepsite de articolul 192 alineatul 2 și articolul 338 alineatul 1 din Codul Penal.

Polițiștii continuă cercetările în vederea identificării șoferului și a autoturismului implicat în accident.


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