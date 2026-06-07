Bărbat din Vama, depistat în Gura Humorului conducând beat și fără permis

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Un bărbat de 55 de ani din comuna Vama a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism sub influența alcoolului și fără a deține permis de conducere.

Potrivit cercetărilor, în noaptea de 6 spre 7 iunie, în jurul orei 01:04, polițiștii din cadrul Compartimentului Ordine Publică Urbană Gura Humorului au oprit pentru control, pe strada Voroneț, un autoturism marca Ford. La volan se afla bărbatul din Vama.

Întrucât conducătorul auto emana miros de alcool, polițiștii l-au testat cu aparatul etilometru. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, verificările în bazele de date ale Poliției Române au arătat că bărbatul nu este posesor de permis de conducere pentru nicio categorie. Acesta a recunoscut în fața polițiștilor că nu deține permis.

Bărbatul a fost condus la Spitalul Orășenesc Gura Humorului, unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, iar cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Gura Humorului.