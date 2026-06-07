Preotul Adrian Duțuc, șeful Poliției Județene și șeful ISU Suceava, aleși delegați ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților în Adunarea Națională Bisericească

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Membrii Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, constituită pentru legislatura 2026–2030, au ales sâmbătă, 6 iunie, cei trei reprezentanți ai eparhiei în Adunarea Națională Bisericească.

În urma votului exprimat în cadrul ședinței de constituire care a avut loc la Centrul Eparhial din Suceava, au fost desemnați: Pr. Adrian Duțuc, Costică Ghiață-șeful ISU Suceava și Florin Constantin Poenari- inspectorul șef al IPJ Suceava.

Lucrările Adunării Eparhiale au debutat cu săvârșirea slujbei de Te Deum în Paraclisul Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, sub protia Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.

După verificarea mandatelor și constituirea comisiilor permanente de lucru, membrii Adunării Eparhiale au procedat la alegerea delegaților pentru forul deliberativ suprem al Bisericii Ortodoxe Române – Adunarea Națională Bisericească.

În cuvântul adresat membrilor Adunării Eparhiale, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a îndemnat la implicare responsabilă și la slujire jertfelnică:

„Lucrați pentru Biserică așa cum ați lucra pentru propria dumneavoastră familie, căci vă asigur că Dumnezeu nu rămâne dator nimănui.”

Ierarhul a prezentat, de asemenea, „Decalogul deputaților eparhiali”, un set de repere practice pentru activitatea membrilor Adunării Eparhiale în următorii patru ani.

Pe lângă delegații pentru Adunarea Națională Bisericească, Adunarea Eparhială a ales și membrii Consiliului Eparhial, ai Consistoriului Eparhial și ai Consistoriului Monahal, precum și clericii care vor fi propuși spre validare la nivelul Sinodului Mitropolitan.

La lucrări au participat, alături de membrii Adunării Eparhiale, protoiereii celor cinci protopopiate ale eparhiei, precum și consilieri și inspectori eparhiali.

Ședința de constituire a Adunării Eparhiale marchează începutul unui nou mandat de activitate administrativă, culturală, social-filantropică și patrimonială în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.