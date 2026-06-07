Polițiștii au identificat în mai puțin de 8 ore șoferul care a provocat accidentul mortal de la intrarea în Suceava

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Polițiștii au reușit să-l identifice și să-l rețină în mai puțin de opt ore pe șoferul care, în noaptea de 6 spre 7 iunie, a lovit mortal un bărbat de 42 de ani pe DJ 208A, la intrarea în municipiul Suceava dinspre Ipotești, și a părăsit locul accidentului.

Este vorba despre un bărbat de 41 de ani din comuna Ipotești, care a fost preluat în custodia Poliției Suceava pentru audieri.

Potrivit primelor cercetări, în jurul orei 00:00, șoferul circula pe DJ 208A dinspre Ipotești spre Suceava și a surprins un pieton care se deplasa pe partea carosabilă, pe același sens de mers. În urma impactului, tânărul de 22 de ani a decedat la fața locului. Șoferul nu a oprit și a părăsit scena accidentului.

La scurt timp după producerea tragediei, o femeie care circula pe același tronson de drum a observat victima căzută pe marginea drumului și a alertat autoritățile prin SNUAU 112.

Polițiștii Biroului Rutier și tehnicienii criminaliști au ajuns rapid la fața locului și au demarat cercetările. Datorită acțiunilor operative desfășurate în regim de urgență, autorul accidentului a fost identificat și reținut în cursul aceleiași zile.

Bărbatul este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului fapte prevăzute de Codul Penal.