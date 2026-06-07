Incendiu la un adăpost de animale în Voitinel: Peste 250 de păsări și 20 de iepuri au ars

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Un incendiu a izbucnit în zorii zilei de duminică, 7 iunie, la un adăpost de animale din localitatea Voitinel. În urma flăcărilor au ars aproximativ 250 de păsări și 20 de iepuri.

Incendiul a fost semnalat prin 112 în jurul orei 04:40. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus, împreună cu un echipaj SMURD și membri ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Voitinel, care au localizat și stins focul.

Verificările au arătat că incendiul a cuprins un adăpost de animale (anexă) cu o suprafață de aproximativ 15 metri pătrați, construit din lemn și acoperit cu tablă. Focul nu s-a extins la locuința propriu-zisă.

Din primele cercetări a reieșit că incendiul a fost provocat fără intenție, cauza probabilă fiind un scurtcircuit electric. Proprietara folosea o lampă cu infraroșu (bec de căldură) pentru încălzirea păsărilor, pe care o lăsase aprinsă peste noapte. Aceasta era conectată la rețeaua electrică printr-un cablu necorespunzător.

În urma incendiului au ars adăpostul de animale (15 m²); Aproximativ 250 de păsări (pui, gâște și rațe), dar și 20 de iepuri.