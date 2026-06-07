IGSU: Episoade de vreme severă astăzi în aproape jumătate din țară. Recomandări pentru populație

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Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează că fenomenele de instabilitate atmosferică vor continua și astăzi, până la ora 21:00, în aproape jumătate din țară.

Potrivit meteorologilor, în Carpații Orientali, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Dobrogea și cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (pe alocare vijelii cu rafale de 50–70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp în intervale scurte de timp, iar izolat vor depăși 30–40 l/mp.

Recomandările IGSU pentru populație

Pentru a evita producerea unor evenimente nedorite, autoritățile recomandă cetățenilor să respecte următoarele măsuri de protecție:

Amânați activitățile în aer liber. Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

Nu utilizați focul deschis pentru curățarea terenurilor sau arderea vegetației, deoarece vântul puternic poate favoriza propagarea rapidă a flăcărilor;

Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior (ghivece, mobilier, panouri etc.) sunt fixate corespunzător;

Evitați zonele cu copaci, stâlpi electrici, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;

În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de maluri.

Informații suplimentare

Cetățenii sunt încurajați să acceseze platforma fiipregatit.ro și aplicația mobilă DSU pentru recomandări privind modul de acțiune înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență.

De asemenea, pentru informații actualizate privind zonele afectate, se recomandă consultarea site-ului oficial al Administrației Naționale de Meteorologie: www.meteoromania.ro/avertizari.