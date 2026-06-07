Acțiune amplă de securizare în centrul Sucevei. Peste 250 de sancțiuni aplicate și 18 permise reținute

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Poliția Municipiului Suceava, împreună cu structuri operative ale Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, jandarmi și polițiști locali, a desfășurat sâmbătă, 6 iunie, o amplă acțiune de securizare a zonei centrale a municipiului.

Acțiunea a fost structurată pe trei etape distincte și a vizat atât prevenirea faptelor antisociale, cât și creșterea siguranței cetățenilor în perspectiva sezonului estival.

Cele trei etape ale acțiunii

În prima parte a zilei, între orele 09:00 și 11:00, polițiștii au acționat punctual în zona Pieței Agroalimentare Centrale. Au fost efectuate controale pe linie economică, la taximetriști, verificări privind cerșetoria, legitimări de persoane și controale de trafic rutier. Acțiunea a fost motivată și de incidentul din 13 mai, când un tânăr a folosit o armă neletală în zonă.

În intervalul 14:00 – 18:00, forțele de ordine au intensificat patrulările și activitățile de legitimare în parcurile publice din municipiu, cu accent pe Parcul Șipote.

Cea de-a treia etapă a constat în organizarea unor microfiltre rutiere pe arterele principale din Suceava, cu scopul de a preveni conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

Resurse implicate și rezultate

La acțiune au participat în total 86 de polițiști și 38 de autospeciale de poliție, alături de jandarmi, polițiști locali și alte structuri de sprijin.

În urma controalelor au fost aplicate 252 de sancțiuni contravenționale (128 amenzi și 124 avertismente), în valoare totală de 136.638 lei. Doar în zona centrală și în perimetrul Pieței Agroalimentare Centrale au fost aplicate 63 de sancțiuni în valoare de 44.395 lei.

De asemenea, au fost reținute 18 permise de conducere și au fost retrase 29 de certificate de înmatriculare.

Caracter preventiv

Reprezentanții Poliției Municipiului Suceava au precizat că acțiunea a avut un caracter predominant preventiv și de descurajare a faptelor antisociale, prin creșterea vizibilității forțelor de ordine în spațiul public.

Astfel de operațiuni vor continua periodic, în special în zonele cu aglomerări de persoane și în perioada sezonului estival.