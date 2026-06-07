Peste 30 de polițiști au lucrat neîntrerupt peste 8 ore pentru identificarea autorului accidentului mortal de la Suceava

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Polițiștii suceveni au reușit să identifice, în mai puțin de 8 ore, șoferul care în noaptea de 6 spre 7 iunie a lovit mortal un pieton pe DJ 208A, la intrarea în municipiul Suceava dinspre Ipotești, și a părăsit locul accidentului.

Este vorba despre un bărbat de 41 de ani din comuna Ipotești, care a fost depistat la domiciliul său și preluat pentru audieri.

Potrivit inspectorului șef adjunct al IPJ Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu, peste 30 de polițiști criminaliști, rutieri și de ordine publică au lucrat neîntrerupt pentru identificarea autorului. Au fost constituite două grupe de criminaliști și 12 echipe de cercetare, care au analizat imagini de pe camerele de supraveghere din mai multe localități (Ipotești, Bosanci, Lisaura, Udești și municipiul Suceava). De asemenea, au fost verificate în bazele de date peste 600 de autovehicule și persoane.

În ciuda indiciilor limitate, polițiștii au reușit să stabilească identitatea suspectului în cursul dimineții de duminică.

Rezultatele testării

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,28 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, a fost identificat și vehiculul bănuit că ar fi fost implicat în accident, asupra căruia urmează să se desfășoare activități de expertizare criminalistică.

Circumstanțele accidentului

Potrivit primelor cercetări, în jurul orei 00:00, șoferul circula pe DJ 208A dinspre Ipotești spre Suceava și a surprins un pieton care se deplasa pe partea carosabilă, pe același sens de mers. În urma impactului, victima – un bărbat de 42 de ani din comuna Ipotești – a decedat la fața locului. Șoferul nu a oprit și a părăsit scena accidentului.

Măsuri legale

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului, fapte prevăzute de articolul 192 alineatul 2 și articolul 338 alineatul 1 din Codul Penal.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului și dispunerea măsurilor procesuale care se impun.