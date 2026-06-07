Ploi torențiale și vijelii în județul Suceava. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei și îndepărtarea arborilor căzuți

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Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă, 6 iunie, multiple avertizări de fenomene meteorologice periculoase pentru județul Suceava, inclusiv patru atenționări cod galben și cinci avertizări cod portocaliu. De asemenea, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a transmis o avertizare hidrologică cod galben.

În urma ploilor torențiale și a vântului puternic, pompierii militari din județul Suceava au fost solicitați să intervină în mai multe situații.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, în seara zilei de sâmbătă, în jurul orei 22:00, echipajele au fost chemate la o gospodărie din localitatea Șcheia, pe strada Oborului, unde au evacuat apa acumulată într-un beci.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, salvatorii au intervenit pentru îndepărtarea unor arbori prăbușiți din cauza condițiilor meteorologice:

La ora 01:53 , pompierii din Rădăuți au tăiat și au îndepărtat un arbore care căzuse pe carosabil și blocase circulația rutieră pe raza comunei Sucevița .

, pompierii din Rădăuți au tăiat și au îndepărtat un arbore care căzuse pe carosabil și blocase circulația rutieră pe raza comunei . La ora 04:16, în municipiul Suceava, pe strada Mihai Viteazu, un alt copac s-a prăbușit peste un autoturism. Nu au fost înregistrate victime, însă autoturismul a suferit pagube materiale la nivelul caroseriei.