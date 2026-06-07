Incendiu la o locuință din Valea Stânei. Acoperișul și mansarda au ars din cauza unui cablu electric defect

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Pompierii militari din Vatra Dornei și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Cârlibaba au intervenit în noaptea de sâmbătă spre duminică pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Valea Stânei.

Alertarea s-a făcut prin SNUAU 112 la ora 01:04. La sosirea echipajelor, focul se manifesta generalizat la nivelul acoperișului și mansardei unei case de locuit, existând pericol de propagare la construcțiile învecinate.

Pentru localizarea și lichidarea incendiului au intervenit trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Incendiul a fost lichidat la ora 04:20.

În incendiu au ars în totalitate acoperișul casei și aproximativ 60% din mansardă. De asemenea, s-au degradat pereții interiori ai mansardei, elemente de mobilier și alte bunuri materiale.

Potrivit primelor cercetări, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost efectul termic generat de un cablu electric defect.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime umane. Pompierii au reușit să salveze restul locuinței, trei construcții anexe și o casă de locuit învecinată.