Șoferul accidentului mortal de la intrarea în Suceava, reținut și încarcerat

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Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Suceava au dispus măsura reținerii față de bărbatul bănuit că a provocat accidentul mortal de sâmbătă noaptea, pe DJ 208A, la intrarea în municipiu dinspre Ipotești. Acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Este vorba despre un bărbat de 41 de ani din comuna Ipotești, care, potrivit cercetărilor, a lovit mortal un pieton și a părăsit locul accidentului.

În noaptea de 6 spre 7 iunie, în jurul orei 00:00, șoferul circula pe DJ 208A dinspre Ipotești spre Suceava și a surprins un pieton care se deplasa pe partea carosabilă, pe același sens de mers. În urma impactului, victima – un bărbat de 42 de ani din comuna Ipotești – a decedat la fața locului. Șoferul nu a oprit și a părăsit scena accidentului.

După administrarea materialului probator, polițiștii au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore. Bărbatul a fost ulterior încarcerat în arestul IPJ Suceava.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție, fapte prevăzute de articolul 192 și articolul 338 din Codul Penal.

Polițiștii rutieri continuă audierile și activitățile de cercetare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.