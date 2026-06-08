Incendiu violent la o gospodărie din Neagra Șarului cu pagube însemnate

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Pompierii au intervenit duminică seara pentru a stinge un incendiu care a cuprins o gospodărie din localitatea Neagra Șarului, comuna Șaru Dornei.

Potrvit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, incendiul a fost anunțat la 112 în jurul orei 19:57, iar la sosirea echipajelor de la Detașamentul Vatra Dornei și a voluntarilor din Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Șaru Dornei, incendiul se manifesta la construcțiile anexe și la acoperișul casei de locuit, existând pericol de propagare la întreaga proprietate.

Distanța mică dintre construcții și cantitatea mare de materiale combustibile, majoritatea din lemn, au favorizat dezvoltarea rapidă a flăcărilor.



Incendiul a fost localizat și lichidat în jurul orei 23:35, după aproape patru ore de intervenție cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Au ars complet două anexe gospodărești (un atelier și o magazie), pe circa 60 mp, împreună cu utilaje și alte bunuri depozitate în interior.

De asemenea, au fost distruse aproximativ 5 mc de lemn de foc. Casa de locuit a fost afectată parțial: circa 80 mp de termoizolație din polistiren, 50 mp de astereală din lemn de la acoperiș, 5 ferestre, un perete exterior, pereții interiori, planșeul și mai multe bunuri din interior (mobilier, electrocasnice, elemente de tâmplărie, parchet etc.).

Cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic generat de un cablu electric defect. Din fericire, nu s-au înregistrat victime omenești, iar pompierii au reușit să salveze restul locuinței și o bucătărie de vară.