Incendiu puternic în Ciprian Porumbescu: flăcările au pornit de la un adăpost de animale

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Un incendiu violent a izbucnit în noaptea de duminică spre luni la o gospodărie din localitatea Ciprian Porumbescu.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, incendiul a fost anunțat la 112 la ora 00:35, iar pompierii militari de la Gărzile de intervenție Suceava și Gura Humorului, împreună cu voluntarii din Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ciprian Porumbescu, au intervenit cu cinci autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la construcțiile anexe și la acoperișul locuinței, cu risc de propagare la vecinătăți.

Flăcările au pornit din adăpostul de animale, cauza probabilă fiind un scurtcircuit produs la un cablu electric defect sau neizolat corespunzător.

Incendiul a fost lichidat în jurul orei 03:25. Au ars acoperișul casei de locuit, bucătăria de vară și adăpostul de animale, pe o suprafață totală de aproximativ 220 mp. Au fost afectate și numeroase bunuri materiale aflate în interiorul construcțiilor sau în imediata apropiere.

Din fericire, nu au fost raportate victime.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, Lt.col. Alin Găleată, reamintește cetățenilor importanța verificării periodice a instalațiilor electrice de către personal autorizat, înlocuirea cordonelor uzate, evitarea suprasolicitării prizelor și renunțarea la improvizații electrice, pentru prevenirea unor astfel de evenimente