Concursul Interjudețean de Matematică „Acolada” la Bogdănești: 184 de participanți din 26 de școli gimnaziale și licee din șase județe

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Cea de-a XIX-a ediție a Concursului Interjudețean de Matematică „Acolada” a adunat, sâmbătă, la Școala Gimnazială din Bogdănești, 184 de pasionați ai matematicii din 26 de școli gimnaziale și licee din șase județe: Suceava, Bacău, Bistrița-Năsăud, Cluj, Iași și Neamț. Evenimentul a marcat un moment simbolic, fiind prima ediție la care inițiatorul concursului, profesorul Vasile Solcanu din Bogdănești, s-a implicat ca pensionar, demonstrând încă o dată atașamentul său față de generațiile tinere și față de performanța școlară.

Concursul s-a desfășurat în parteneriat cu Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava și a beneficiat de prezența unor personalități ale învățământului sucevean și național. Președintele concursului, prof. univ. dr. ing. Ilie Muscă, decan al Facultății de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, a susținut evenimentul și a oferit tuturor participanților pixuri șubler, încurajându-i astfel pe elevi să continue drumul excelenței. Alături de el au fost prezenți inspectorul de matematică al ISJ Suceava, prof. Angelo Cătălin Bărbuță, prof. Ion Arsintescu din Târgu Neamț și prof. Vasilică Ștefan din Brehuiești, județul Botoșani.

Organizarea impecabilă a revenit unei comisii formate din: profesorul pensionar Vasile Solcanu (inițiatorul concursului), prof. Nicoleta Ursuțu – directorul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bogdănești, prof. Dan Popescu – directorul Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. Nicolae Apetrei de la Școala Gimnazială Râșca, ing. Gabriela Nenec de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava și prof. Ovidiu Heciu de la Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdănești. În buna desfășurare a probei s-au implicat, de asemenea, numeroase alte cadre didactice din Bogdănești.

Subiectele au fost elaborate de un colectiv de profesori de matematică de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava – Dan Popescu, Cristian Amorăriței, Mara Moroșan, Raluca Alexa, Paula Cusiac – alături de prof. Adrian Vieriu de la Liceul Teoretic Filadelfia Suceava, absolvent al aceluiași colegiu.

Toți elevii, concurenții și supraveghetorii au primit din partea sponsorilor șepci, pixuri și carnețele personalizate cu logoul concursului. Cei mai buni au fost recompensați cu diplome, medalii, premii în bani și cărți. Au fost acordate 6 premii I, 7 premii II, 7 premii III și 64 de mențiuni. Societatea de Științe Matematice din România (SSMR), prin președintele său, prof. univ. dr. Radu Gologan, a oferit 20 de medalii de aur, 29 de argint și 38 de bronz.

Marii premianți ai ediției, cei cu punctaj maxim, sunt:

Costîn Victor (clasa a VII-a, Școala Gimnazială Râșca)

(clasa a VII-a, Școala Gimnazială Râșca) Minteuan Raul (Școala Gimnazială „Ștefan Pascu” Apahida, jud. Cluj)

(Școala Gimnazială „Ștefan Pascu” Apahida, jud. Cluj) Bălăceanu Marta (clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Nicolae Labiș” Mălini)

Elevă Bălăceanu Marta a obținut și Premiul special oferit de SSMR – filiala Suceava.

Câștigătorii pe clase au fost:

Clasa a IV-a: Bejinariu Sofia Maria (Premiul I), Hojbotă Maria Xenia (Premiul II), Tănăsan Anamaria (Premiul II), Botoșan Amalia (Premiul III) și Moscalu Șerban Alexandru (Premiul III) – toate de la Școala Gimnazială Ipotești.

Clasa a V-a: Breheci Radu-Gabriel (Premiul I, Mălini), Pintilie Nectarie (Premiul I, Pipirig, jud. Neamț), Sava David Marian (Premiul II, Râșca), Bodnarescu Silviu Patrick (Premiul III, Marginea) și Timoce Petru Gabriel (Premiul III, Romuli, jud. Bistrița-Năsăud).

Clasa a VI-a: Hojbotă Andrei (Premiul I, Poieni-Solca), Rotari Bianca-Maria (Premiul II, Marginea) și Guriță Octavian (Premiul III, Dumbrăveni).

Clasa a VII-a: Costîn Victor (Marele Premiu, Râșca), Minteuan Raul (Marele Premiu, Cluj), Baziliuc Mihnea-Nectarie (Premiul I, Belcești, jud. Iași), Doncean Vasile Alexandru (Premiul II, Udești), Ifrim Bianca Paula (Premiul II, Râșca) și Tofan Alexandra (Premiul III, Cajvana).

Clasa a VIII-a: Bălăceanu Marta (Marele Premiu și Premiul Special SSMR, Mălini), Suman Marina (Premiul I, Bogdănești), Hrecenciuc Lucas-Matei (Premiul II, Ipotești) și Anton Adelin Marian (Premiul III, Adâncata).

Supravegherea probei a fost asigurată de un grup de elevi responsabili: opt eleve de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, două eleve de la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, o elevă de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava și un elev de la Seminarul Teologic Suceava.

Comisia de evaluare a reunit profesori cu experiență îndelungată: prof. Dan Popescu, prof. Adrian Vieriu, prof. Marius Belțic, prof. Cristian Lazăr (redactor Gazeta Matematică), prof. Adrian Țipău, prof. Costică Parfenie, prof. Gheorghe Iacob, prof. Dorinel Mihai Crăciun, prof. Lucian Vasile Alexiu și prof. Liviu Olăreanu.

Organizatorii au mulțumit sponsorilor care au făcut posibil acest eveniment: S.C. DEDEMAN (sponsor principal), Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică Suceava, Primăria Bogdănești, Editura Taida Iași, Societatea de Științe Matematice din România și filiala suceveană, primarul comunei Bogdănești – Sopon Cristian și antreprenorul Tomegea Daniel. Peste 250 de persoane au beneficiat de masă de prânz oferită la trapeza Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din Bogdănești. Parteneri ai evenimentului au fost Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Bogdănești și Ocolul Silvic Râșca.