Lumea Dinozaurilor revine la Iulius Mall Suceava. 60 de exponate îi poartă pe vizitatori într-o aventură preistorică

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Începând de sâmbătă, 6 iunie 2026, Iulius Mall Suceava te duce direct în universul Jurrasic World, odată cu expoziția impresionantă de dinozauri, care aduce împreună două universuri fascinante: giganții preistoriei și misterioasele plante carnivore. Până pe 5 iulie, vizitatorii vor porni într-o călătorie captivantă printr-o lume dispărută de milioane de ani.

60 de exemplare de dinozauri animatronici, în mărime naturală, transformă parcarea Iulius Mall Suceava într-un adevărat tărâm al preistoriei. Plantele carnivore completează experiența și oferă publicului ocazia de a descoperi unele dintre cele mai spectaculoase și neobișnuite specii.

De sâmbătă, 6 iunie, până pe 5 iulie, cei mici și nu numai vor putea admira de aproape creaturi care au dominat planeta cu milioane de ani în urmă. De la impunătorul Tyrannosaurus Rex și Stegosaurus, până la speciile care au fascinat lumea prin aspectul și dimensiunile lor impresionante, fiecare exponat spune o poveste dintr-o lume dispărută de milioane de ani.

Expoziția poate fi vizitată zilnic, în intervalul orar 10.00-21.00, iar taxa de intrare este de 30 de lei. De asemenea, copiii cu vârsta mai mică de 3 ani au intrarea liberă, cei mici care vin în grupuri mai mari de 10 persoane plătesc 25 de lei, în timp ce însoțitorul are intrare liberă. Acces gratuit au și persoanele cu dizabilități, alături de un însoțitor.

Distracția continuă sâmbătă cu spectacolul de teatru pentru copii „Sarea în bucate”, care începe la ora 12:00, în zona magazinului Reserved. Printr-o poveste plină de tâlc, inspirată din farmecul basmelor românești, copiii vor descoperi cât de importantă este bunătatea. Accesul este gratuit.

Pe 6 iunie, de la ora 15:00, copiii sunt așteptați la atelierul de creație, organizat la etaj, în zona Cinema City, unde imaginația și culorile se îmbină într-o activitate plină de veselie. Atelierul se desfășoară în două grupe, prima în intervalul 15:00 – 16:00, iar cea de-a doua în intervalul 16:00 – 17:00. Locurile sunt limitate, iar înscrierile se fac la numerele de telefon 0230 208 700 sau 0230 208 701.

Vino la Iulius Mall Suceava să te bucuri de un weekend plin de aventuri spectaculoase printre giganții preistoriei și experiențe memorabile!