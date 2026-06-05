Forumul Internațional privind Democrația și Decizia Publică, la prima ediție la Suceava: „Constituționalismul, geopolitica și frontierele – o relație incomodă”

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Prima ediție a Forumului Internațional privind Democrația și Decizia Publică a debutat la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în perioada 4–6 iunie 2026. Evenimentul este organizat de Facultatea de Istorie, Geografie și Științe Sociale – Catedra de Științe Umane și Sociopolitice, în colaborare cu Centrul de Studii Interdisciplinare CARPATHICA.

Forumul reunește cercetători, doctoranzi, masteranzi din țară și străinătate, dar și actori din societatea civilă pentru a dezbate provocările actuale ale democrației, într-un context marcat de revoluția tehnologică, inteligența artificială și tensiunile geopolitice. Printre temele centrale se numără participarea democratică, e-democrația, guvernanța europeană, lobby-ul, democrația locală, dezinformarea, propaganda antidemocratică și impactul inteligenței artificiale asupra procesului decizional public.





Una dintre prezentările centrale ale forumului este susținută de Lucian-Sorin Stănescu și Marcela Șlușarciuc, cadre didactice la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Comunicarea, intitulată „Constituționalismul, geopolitica și frontierele: o relație incomodă”, analizează modul în care contextul geopolitic influențează evoluția modelelor constituționale. Autorii pornesc de la teoriile lui Robert D. Kaplan și Samuel P. Huntington privind rolul geografiei și al frontierelor în dinamica puterii, și examinează conceptul de democrație militantă (Karl Loewenstein), reactualizat în secolul XXI.

Prezentarea include două studii de caz relevante pentru frontiera estică a Uniunii Europene: interzicerea Partidului Șor în Republica Moldova și anularea alegerilor prezidențiale din România. Ambele măsuri au fost justificate prin necesitatea protejării ordinii constituționale și democratice în fața unor influențe externe considerate incompatibile cu funcționarea statului de drept.

Evenimentul oferă un cadru academic pentru reflecție asupra modului în care democrația se adaptează sau se apără în fața noilor amenințări hibride și a presiunilor geopolitice, într-o perioadă în care modelul reprezentativ pare supus unor reevaluări profunde.