„Disabled Persons’ Olympics” 2026: Trei zile de competiții sportive pentru persoanele cu dizabilități, la Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consiliul Județean Suceava și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava organizează, în perioada 8–10 iunie 2026, cea de-a XIII-a ediție a concursului sportiv „Disabled Persons’ Olympics”, dedicat persoanelor cu dizabilități.

Competiția va avea loc în sala de sport a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Suceava și reunește participanți din 17 centre și servicii sociale din județ. Evenimentul oferă persoanelor cu abilități reduse oportunitatea de a concura la probe sportive adaptate, precum tenis de masă, baschet mixt și fotbal.

Invitatul special al ediției din acest an este fostul fotbalist Daniel Bălan, care a evoluat pentru cluburile Foresta Suceava și FCSB. Acesta va oferi autografe participanților la competiția de fotbal.

Programul competiției

Luni, 8 iunie , între orele 10:00 – 15:00: Competiție de tenis de masă (băieți și fete);

, între orele 10:00 – 15:00: (băieți și fete); Marți, 9 iunie , între orele 10:00 – 15:00: Competiție de baschet mixt (3 persoane);

, între orele 10:00 – 15:00: (3 persoane); Miercuri, 10 iunie, între orele 10:00 – 15:00: Competiție de fotbal (4+1, cu 2-3 rezerve).

După fiecare probă sportivă va avea loc ceremonia de premiere.

La „Disabled Persons’ Olympics” 2026 vor participa persoane cu dizabilități din centrele de la Todirești, Mitocu Dragomirnei, Fundu Moldovei, Costâna, Gura Humorului, Fălticeni, Sasca Mică, Horodniceni, Moara, Adâncata, Fântânele, precum și din centrele de zi și rezidențiale din Suceava.