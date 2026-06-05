Controale în zona Vatra Dornei. Amenzi de peste 16.000 de lei și dosare penale pentru tăieri ilegale de arbori

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Polițiștii din cadrul Secției 15 Poliție Rurală Vatra Dornei, împreună cu reprezentanți ai Gărzii Forestiere Suceava și ai ocoalelor silvice din zonă, au efectuat joi, 4 iunie, mai multe controale privind legalitatea activităților de depozitare și comercializare a materialului lemnos.

Acțiunile au fost desfășurate în contextul raziei organizate de Poliția Municipiului Vatra Dornei și al campaniei „Scutul Pădurii”.

În urma verificărilor, au fost controlate mai multe societăți comerciale, fiind constatate multiple nereguli:

La S.C. EFFER COM S.R.L. din Panaci, administratorul a fost sancționat cu amendă de 5.000 de lei pentru că depozitul de material lemnos nu era împrejmuit corespunzător.

din Panaci, administratorul a fost sancționat cu pentru că depozitul de material lemnos nu era împrejmuit corespunzător. La S.C. EMIVAS S.R.L. din Păltiniș, au fost constatate diferențe între stocul scriptic și cel faptic (lipsa a 4,58 mc de lemn). Administratorul a primit amendă de 5.000 de lei și avertisment, iar cantitatea de lemn lipsă a fost confiscată valoric (1.210 lei).

din Păltiniș, au fost constatate diferențe între stocul scriptic și cel faptic (lipsa a 4,58 mc de lemn). Administratorul a primit și avertisment, iar cantitatea de lemn lipsă a fost confiscată valoric (1.210 lei). La S.C. TUC BAGIU S.R.L., care exploatează partizi în zona Dorna Arini și Coșna, au fost constatate multiple încălcări, printre care transportul fără drept de material lemnos, lipsa panourilor de identificare a partizilor și tăierea fără drept a arborilor. Administratorul a fost sancționat cu amenzi în valoare de 3.000 de lei în mai multe cazuri.

Dosare penale deschise

În cazul societății TUC BAGIU S.R.L., polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori, furt de arbori și folosirea fără drept și falsificarea dispozitivului special de marcat, prevăzute de Codul Silvic. Potrivit cercetărilor, au fost tăiați și sustrași fără drept 60 de arbori, iar un număr de 91 de arbori au fost marcați ilegal, prejudiciul total depășind 68.000 de lei.

În total, au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale în valoare de 16.000 de lei, conform Legii 171/2010. De asemenea, a fost confiscat un volum de 23,15 metri cubi de material lemnos din diferite specii, în valoare de 5.568 de lei.

Polițiștii anunță că acțiunile de control pe linia combaterii tăierilor ilegale și a comercializării ilicite a materialului lemnos vor continua.