Șofer din Suceava cercetat penal după ce un pieton beat a căzut și s-a lovit de roata autoturismului



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat de 42 de ani din municipiul Suceava este cercetat penal după ce un pieton în vârstă de 74 de ani s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil, lovindu-se de roata autoturismului condus de acesta.

Potrivit cercetărilor efectuate de polițiști, incidentul a avut loc joi, 4 iunie, în jurul orei 15:39, pe bulevardul George Enescu din Suceava, la trecerea pentru pietoni din dreptul magazinului TRIDENT.

Șoferul circula pe prima bandă și a acordat prioritate pietonului care traversa regulamentar. După ce acesta a ajuns pe aleea pietonală, din cauza stării avansate de ebrietate, s-a dezechilibrat și a căzut pe spate, lovindu-se de roata din spate dreapta a autoturismului. Șoferul nu și-a dat seama imediat de incident, l-a ajutat pe pieton să se ridice, după care a plecat pentru a-și duce copilul acasă.

Ulterior, bărbatul s-a întors la fața locului. Un echipaj de ambulanță a transportat victima la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde medicii i-au stabilit diagnosticul de contuzie coloană cervicală.

Testarea cu aparatul etilometru a arătat că șoferul nu consumase alcool, în timp ce pietonul a înregistrat o concentrație de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.