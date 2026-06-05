Șofer din Suceava cercetat penal după ce un pieton beat a căzut și s-a lovit de roata autoturismului

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Un bărbat de 42 de ani din municipiul Suceava este cercetat penal după ce un pieton în vârstă de 74 de ani s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil, lovindu-se de roata autoturismului condus de acesta.
Potrivit cercetărilor efectuate de polițiști, incidentul a avut loc joi, 4 iunie, în jurul orei 15:39, pe bulevardul George Enescu din Suceava, la trecerea pentru pietoni din dreptul magazinului TRIDENT.
Șoferul circula pe prima bandă și a acordat prioritate pietonului care traversa regulamentar. După ce acesta a ajuns pe aleea pietonală, din cauza stării avansate de ebrietate, s-a dezechilibrat și a căzut pe spate, lovindu-se de roata din spate dreapta a autoturismului. Șoferul nu și-a dat seama imediat de incident, l-a ajutat pe pieton să se ridice, după care a plecat pentru a-și duce copilul acasă.
Ulterior, bărbatul s-a întors la fața locului. Un echipaj de ambulanță a transportat victima la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde medicii i-au stabilit diagnosticul de contuzie coloană cervicală.
Testarea cu aparatul etilometru a arătat că șoferul nu consumase alcool, în timp ce pietonul a înregistrat o concentrație de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat.
În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
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