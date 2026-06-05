Razie amplă la Vatra Dornei. Peste 40 de polițiști și jandarmi au aplicat amenzi de aproape 100.000 de lei și au confiscat material lemnos

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Poliția Municipiului Vatra Dornei, împreună cu Inspectoratul de Jandarmi și alte instituții, a organizat miercuri, 4 iunie, o acțiune amplă de control pe raza orașului și a localităților învecinate. La operațiune au participat 40 de polițiști, 3 jandarmi, precum și reprezentanți ai Gărzii Forestiere, Ocolului Silvic, RAR și ISCTR.

Acțiunea a vizat combaterea tăierilor ilegale de arbori, asigurarea siguranței rutiere, prevenirea comerțului ilicit, combaterea contrabandei cu produse accizabile și reducerea absenteismului școlar.

Pe parcursul verificărilor, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori, furt de arbori și folosirea fără drept și falsificarea dispozitivului special de marcat, fapte prevăzute de Codul Silvic.

De asemenea, au fost aplicate 128 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 95.650 de lei, cea mai mare parte pentru încălcări ale legislației rutiere.

Alte rezultate ale acțiunii:

353 de persoane legitimate ;

; 251 de autovehicule controlate ;

; 17 permise de conducere reținute , dintre care 4 pentru alcool ;

, dintre care ; 15 certificate de înmatriculare reținute ;

; 61 de testări cu aparatul etilotest (toate negative la substanțe interzise);

(toate negative la substanțe interzise); 23,15 metri cubi de material lemnos din diferite specii, în valoare de 5.568 de lei, ridicați în vederea confiscării.

Acțiunea a vizat în principal zona pieței și a bazarului din Vatra Dornei, precum și arterele rutiere din localitate și din comunele învecinate.

Polițiștii anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în vederea menținerii unui climat de ordine și siguranță publică.