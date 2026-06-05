Performanță de excepție la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți. 30 de elevi calificați la etapa națională a olimpiadelor școlare

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De Ziua Învățătorului, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți celebrează unul dintre cele mai valoroase bilanțuri academice din istoria recentă a instituției. Nu mai puțin de 30 de elevi ai colegiului s-au calificat la etapa națională a olimpiadelor școlare, la 21 de discipline.

Rezultatele obținute la etapa județeană confirmă tradiția de excelență a colegiului, care an de an își consolidează poziția în elita învățământului preuniversitar românesc.

Rezultate remarcabile

1. Caciur Ionuț Ștefan, clasa 9 D, Limba și literatura română, premiul I la etapa județeană, prof. Beatrice Halip;

2. Fedorciuc Teodora, clasa 10 E, Limba și literatura română, premiul I la etapa județeană, prof. Beatrice Halip;

3. Teleagă Ecaterina, clasa 12 C, Limba și literatura română, premiul I la etapa județeană, prof. Iulian Halip;

4. Haidău Giulia, clasa 12 F, Limba și literatura română, premiul al II-lea la etapa județeană, prof. Petronela Grigore;

5. Puiu Albert-Gabriel, clasa 10 E, Limba engleză – secțiunea B (nivel intensiv), premiul I la etapa județeană, prof. Loredana Cîrciu și prof. Paula Haiura;

6. Lupăștean-Barfă Filip, clasa 10 A, Limba engleză – secțiunea A, premiul al II-lea la etapa județeană, prof. Raluca Nanu;

7. Pituc Cristian-Patrick, clasa 8, Limba germană – nivel B2, premiul I la etapa județeană, prof. Sfințițchi Nicoleta;

8. Caciur Ionuț Ștefan, clasa 9 D, Limba germană – nivel A 2, premiul I la etapa județeană și premiul I la etapa națională – categoria „proiecte”, prof. Popovici Angelica;

9. Buliga Damian Pavel, clasa 11 A, Limba franceză, premiul al II-lea la etapa județeană, prof. Ungurean Liviu-Marcel;

10. Filimon Elisabeta, clasa 12 C, Matematică, premiul I la etapa județeană, prof. Bumbu Otilia;

11. Galeș Alexia-Ioana, clasa 9 D, Biologie, premiul I la etapa județeană, mențiune la etapa națională și selecție în lotul internațional al României, prof. Aspazia Băeșu;

12. Dăscălescu Matei Gabriel, clasa 12 E, Istorie, premiul I la etapa județeană, prof. Ana-Gabriela Pogorevici;

13. Mihalescu Luca-Ștefan, clasa 12 E, Istorie, premiul al II-lea la etapa județeană și mențiune la etapa națională, prof. Ana-Gabriela Pogorevici;

14. Vlădeanu Cristian, clasa 12 E, Filosofie, premiul I la etapa județeană, prof. Florin Popovici;

15. Juravle Cătălin, clasa 11 C, Religie, cultul ortodox, premiul al II-lea la etapa județeană, prof. Leon-Postolache Miriam;

16. Moloce-Sbera Bogdan, clasa 12 A, Informatică aplicată – AcadNet, premiul al I la etapa județeană, prof. Antoneta Lăzărescu;

17. Gîza Albert, clasa 9 D, Tehnologia Informației și Comunicării (TIC), premiul al III-lea la etapa județeană, prof. Antoneta Lăzărescu;

18. Damian Daria-Maria, clasa 11 B, Tehnologia Informației și Comunicării (TIC), premiul al II-lea la etapa județeană și medalie de bronz la etapa națională, prof. Antoneta Lăzărescu;

19. Cruț Sebastian, clasa 11 A, Tehnologia Informației și Comunicării (TIC), premiul al II-lea la etapa județeană și medalie de bronz la etapa națională, prof. Gabriela Coajă;

20. Chiraș Matteo Raul, clasa 11 A, Securitate cibernetică, premiul I la etapa județeană, prof. Gabriela Coajă;

21. Echipa de baschet fete, Educație fizică și sport, premiul I la etapa județeană, alcătuită din Vicovan Andreea – clasa 9 B, Hașcec Vanessa – clasa 9 C, Anghelina Elena – clasa 9 E, Bîrsan Laura – clasa 9 D, Chiran Ana-Maria – clasa 10 C, Telișcă Teodora – clasa 10 C, Bota Paula – clasa 11 A, Costiuc Marta – clasa 11 A, Pirckmayer Sofia – clasa 11 D, Luța Ioana – clasa 11 E, prof. Rodica Hrihor.

Rezultatele elevilor, obținute sub îndrumarea profesorilor coordonatori, reconfirmă prestigiul și renumele dobândite de Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” de-a lungul celor 154 de ani de existență.

„Acest bilanț de excepție reconfirmă tradiția și excelența, prestigiul și renumele dobândite în cei 154 de ani de istorie ai colegiului”, au transmis reprezentanții instituției.