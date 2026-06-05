Exercițiu de evacuare și prim ajutor la Judecătoria Câmpulung Moldovenesc. Personalul a fost instruit pentru situații de incendiu

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Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava, a organizat vineri un exercițiu planificat de evacuare și acordare a primului ajutor în caz de incendiu.

Activitatea a avut ca scop testarea reacției personalului instituției, familiarizarea angajaților cu procedurile de evacuare și creșterea capacității de răspuns în situații de urgență. Exercițiul s-a desfășurat în condiții de siguranță, cu participarea întregului personal al instanței, sub coordonarea specialiștilor ISU „Bucovina”.

Potrivit reprezentanților Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, astfel de acțiuni preventive sunt esențiale pentru a asigura un răspuns prompt și eficient în cazul producerii unor evenimente reale.

„Mulțumim echipei Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava pentru profesionalismul de care a dat dovadă pe parcursul acestui exercițiu”, se arată în comunicatul transmis de Biroul de Informare și Relații Publice al Tribunalului Suceava.

Exercițiile de acest tip fac parte din măsurile periodice de pregătire a personalului din instituțiile publice pentru gestionarea situațiilor de urgență.