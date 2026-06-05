Marșul Absolvenților USV 2026 va avea loc în 10 iunie și va fi urmat de un concert al artistului Rareș

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Casa de Cultură a Studenților Suceava, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, organizează un concert susținut de artistul Rareș, în cadrul Festivității de absolvire a promoției 2026.

Concertul va avea loc miercuri, 10 iunie, de la ora 20:30, pe Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava și face parte din programul dedicat absolvenților USV. Ca în fiecare an, Marșul Absolvenților reunește studenți, cadre didactice, familii și membri ai comunității locale într-un eveniment care marchează încheierea studiilor universitare.

În cadrul ceremoniei, șefii de promoție de la cele 11 facultăți ale universității vor transmite mesaje adresate comunității academice și locale.

Artistul Rareș s-a remarcat rapid pe scena muzicală românească după câștigarea competiției „One True Singer”. Piesa „Buchet de trandafiri”, în colaborare cu Olivia Addams, i-a adus confirmarea publicului larg, urcând pe locul 2 în topul Media Forest. În 2022, a fost desemnat Best New Artist la The Artist Awards.

Anul 2025 a adus un nou succes major cu piesa „Cel mai fericit de pe pământ”, care a dominat topurile radio și platformele de streaming. Alte lansări recente, precum „Ce te-ai face tu” și „Jur să te iubesc”, au consolidat stilul său melodic și conexiunea cu publicul tânăr.