Peste 100 de studenți au participat la FIA Food Fest 2026. Două produse inovatoare au câștigat Premiul I

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Facultatea de Inginerie Alimentară a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat, pe 30 mai, cea de-a VII-a ediție a concursului studențesc FIA Food Fest, un eveniment dedicat inovației și creativității în domeniul alimentar.

La competiție au participat peste 100 de studenți de la programele de licență și masterat, organizați în 31 de echipe. Aceștia au prezentat în fața juriului tot atâtea produse alimentare noi, dezvoltate în acord cu tendințele actuale ale industriei și cu nevoile consumatorilor.

Tema ediției din acest an a vizat reducerea deșeurilor și valorificarea subproduselor din industria alimentară, precum și crearea de produse destinate persoanelor cu nevoi nutriționale speciale. Printre creațiile prezentate s-au remarcat prăjitura cu inulină și tescovină de struguri, înghețata de ceapă, budinca de cozonac sau berea cu aronia.

Evenimentul s-a bucurat de prezența ministrului Educației și Cercetării, Mihai Dimian, care a apreciat implicarea studenților și preocuparea acestora pentru dezvoltarea unor produse inovatoare, sustenabile și accesibile.

Juriul, format din reprezentanți ai unor companii importante din industria alimentară (Rompak Pașcani, Mopan Suceava, Betty Ice, Auchan Suceava, Laktotrio etc.), a acordat Premiul I ex-aequo pentru două echipaje:

Echipa formată din studentele Dornescu Lavinia, Hapca Andreea, Prelipcean Andreea, Susanu Antonela și Șavga Andreea , pentru produsul „PINOMEL” – un desert care combină un blat crocant din migdale și semințe de pin cu o cremă fină pe bază de urdă, mascarpone și infuzie de mușețel, completată de un jeleu aromat din sirop de pin.

, pentru produsul – un desert care combină un blat crocant din migdale și semințe de pin cu o cremă fină pe bază de urdă, mascarpone și infuzie de mușețel, completată de un jeleu aromat din sirop de pin. Echipa formată din studentele Florea Petronela, Ursachi Daria și Bucșa Elisa, pentru produsul „Ecoul Pădurii” – un desert funcțional realizat din mure, inulină și tescovină de struguri, conceput pentru a oferi beneficii nutriționale și pentru sănătate.

Criteriile de jurizare au inclus gradul de inovare, fezabilitatea tehnologică, valoarea nutrițională, sustenabilitatea și calitatea prezentării.

Prin proiectele prezentate, studenții au demonstrat capacitatea de a răspunde provocărilor actuale ale industriei alimentare, combinând cunoștințele științifice cu preocuparea pentru sustenabilitate și consumator.

„Cea de-a VII-a ediție a FIA Food Fest a confirmat rolul educației universitare în formarea unor viitori specialiști capabili să răspundă provocărilor actuale ale industriei alimentare”, au transmis organizatorii.