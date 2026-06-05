Emoție și nostalgie la festivitatea Promoției 2022-2026: 162 de elevi au absolvit Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc

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Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc a marcat, joi, 4 iunie 2026, festivitatea de absolvire a Promoției 2022-2026 „Constantin Brâncuși – 150”. Cei 162 de elevi ai claselor a XII-a au încheiat un nou capitol din cariera lor militară, în cadrul unei ceremonii încărcate de emoție și nostalgie.

Îmbrăcați în robe și tocuri personalizate, cu gradele de absolvent pe umeri, tinerii militari au participat la festivitate alături de cadrele didactice, părinți și invitați. Ceremonia a debutat cu discursurile comandantului colegiului, colonelul Lucian-Cătălin Cojocaru, și ale doamnei director Monica Buculei, care le-au urat absolvenților mult succes în viitoarea carieră în Armata României.

„Nu o să vă ascund faptul că drumul care urmează nu este ușor, dar din acest motiv vă aflați aici, în colegiul militar câmpulungean, pentru că nu ați ales o cale ușoară. Ați ales o carieră în care disciplina și devotamentul față de țară sunt mai presus de orice”, le-a transmis colonelul Lucian-Cătălin Cojocaru absolvenților.

Momente emoționante

Reprezentanții claselor au rostit discursuri pline de emoție, în care și-au amintit de primii pași în colegiu, de greutățile depășite și de legăturile puternice create în cei patru ani de liceu militar.

„În urmă cu patru ani, pășeam cu timiditate pe porțile acestui liceu, cu haine civile prea largi și inimi prea speriate. (…) Astăzi, ne-am trezit brusc pe acest platou și am realizat ceva dureros: nu mai avem ce să așteptăm. Timpul pe care l-am alungat s-a oprit. Și am da orice ca ceasul să dea înapoi”, a spus Santiago Ionuț Tomoiagă, reprezentantul clasei a XII-a A.

Absolventa Daria Croitoru, reprezentanta clasei a XII-a C, a vorbit despre colegi ca despre o familie: „Astăzi, uitându-mă în jur, nu văd doar colegi de clasă, văd o familie, văd oameni care au crescut împreună, care s-au tras în sus unul pe celălalt.”

La rândul ei, Petronela Ianoș, reprezentanta clasei a XII-a D, a transmis un mesaj profund: „Că ceea ce trăim acum nu se va mai repeta niciodată în aceeași formă. (…) Acum avem ceva ce nu aveam acum patru ani: un fundament, o direcție și pe cei patru ani care nu vor pleca niciodată prea departe de suflet.”

O tradiție de excelență

Festivitatea a adăugat o nouă filă în istoria celor peste 12.000 de absolvenți ai Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”. Reprezentanții instituției au subliniat că rezultatele constante obținute de elevii militari la examenele naționale și la admiterea în instituțiile militare de învățământ superior plasează colegiul în elita învățământului preuniversitar românesc.

În perioada următoare, absolvenții Promoției 2022-2026 vor susține examenul de Bacalaureat, iar media obținută va conta în procesul de admitere în academiile militare.