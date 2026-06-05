Sucevean trimis în judecată pentru tentativă la omor după ce a lovit un bărbat cu coasa în zona capului și a corpului

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Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a unui inculpat, cercetat în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor.

Potrivit procurorilor, la data de 8 octombrie 2024, în jurul orei 13:30, inculpatul a lovit cu o coasă un bărbat cu care avusese o discuție în contradictoriu, într-o zonă de pădure de pe raza unei localități din județul Suceava.

Conflictul a pornit după ce persoana vătămată și-ar fi lăsat bovinele nesupravegheate pe terenurile învecinate. În urma disputei, inculpatul a lovit victima cu coasa în zona capului, a pieptului, a brațelor și a spatelui, cauzându-i multiple leziuni traumatice.

Persoana vătămată a sesizat evenimentul prin SNUAU 112, iar un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean a transportat-o la o unitate medicală din județ. Examinarea medico-legală a stabilit că victima prezenta excoriații, o plagă tăiată (suturată chirurgical) și fractură la nivelul cubitusului. Leziunile au necesitat un număr de 40-45 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, inclusiv recuperare funcțională. Potrivit raportului medico-legal, viața victimei nu a fost pusă în primejdie.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluționare, Tribunalului Suceava.