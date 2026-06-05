VIDEO//De Ziua Mediului, mai mulți suceveni au fost la un pas să fie răniți de un copac rupt din senin în Parcul Universității

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Un arbore afectat de putregai interior a cedat parțial vineri, 5 iunie, într-o zonă intens circulată a Parcului Universității din Suceava, ridicând din nou semne de întrebare cu privire la siguranța spațiilor verzi din oraș.

Potrivit imaginilor surprinse la fața locului de News Bucovina, crengi și fragmente de trunchi au căzut pe aleea pietonală, la mică distanță de zonele frecventate de pietoni, studenți și angajați ai universității. În apropiere se observă și o rețea densă de cabluri aeriene, aspect care a amplificat îngrijorarea celor prezenți.

Locuitorii și trecătorii au solicitat autorităților verificarea urgentă a stării arborilor din perimetrul parcului și eliminarea exemplarelor care prezintă risc de prăbușire, mai ales în condițiile în care zona este intens circulată zilnic de peste 12.000 de persoane.

Oferta Facultății de Silvicultură

Facultatea de Silvicultură a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și-a arătat disponibilitatea de a sprijini Primăria Municipiului Suceava în evaluarea arborilor din spațiile publice. Instituția a transmis în luna februarie un memoriu însoțit de un studiu realizat cu tomograful Arbotom în Parcul Universității, care arată o situație îngrijorătoare.

Potrivit studiului, din 114 arbori analizați, 42 (37%) prezintă putregai interior semnificativ. În cazul arborilor foioși, procentul este și mai ridicat: din 71 de exemplare, 40 (58%) sunt afectate, cele mai vulnerabile fiind teiul, carpenul și mesteacănul.

„Considerăm că acest studiu poate constitui baza științifică și argumentativă pentru deciziile autorității locale privind siguranța cetățenilor”, se arată în memoriul semnat de prof. univ. dr. ing. Cătălin Roibu și conf. univ. dr. ing. Florin Clinovschi.

Facultatea de Silvicultură propune o colaborare care să includă diagnosticarea suplimentară a arborilor cu risc, extragerea exemplarelor periculoase și plantarea de noi arbori în locul celor eliminați.

Incidentul de vineri readuce în atenție necesitatea unor evaluări periodice și profesioniste ale arborilor din spațiile publice, în special în zonele intens frecventate de populație.