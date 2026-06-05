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Gheorghe Șoldan: Peste 184 de milioane de lei pentru refacerea drumurilor afectate de inundații în zona Broșteni – Dârmoxa


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Consiliul Județean Suceava a aprobat vineri, în ședință extraordinară, documentațiile tehnico-economice pentru două proiecte majore de reabilitare și modernizare a drumurilor județene afectate de inundațiile din vara anului trecut, în zona Broșteni – Dârmoxa.

Este vorba despre o investiție totală de peste 184 de milioane de lei, din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Regional Nord-Est, dedicat reconstrucției după dezastre naturale.

Proiectele vizează modernizarea a aproximativ 26 de kilometri de drum județean, după cum urmează:

  • DJ 174E, pe tronsonul Păltiniș – Catrinari – Dârmoxa (aproape 19 km);
  • DJ 174, între intersecția cu DJ 174E și limita orașului Broșteni (7 km).

Lucrările prevăzute includ reabilitarea sau reconstruirea a 6 poduri, amenajarea a 99 de podețe, consolidări de taluzuri și apărări de mal, execuția de șanțuri, montarea de parapete și realizarea marcajelor rutiere.

„Imediat după inundațiile din vara trecută am intervenit cu resurse proprii: am deblocat drumurile, am refăcut accesul și am executat lucrările de urgență. Acum urmează refacerea completă și modernizarea acestor drumuri, foarte importante pentru comunitățile din zonă”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

Cele două proiecte urmează să fie depuse pentru finanțare europeană în cadrul Programului Regional Nord-Est. După semnarea contractelor de execuție, lucrările vor fi derulate pe o perioadă estimată de 24 de luni.


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