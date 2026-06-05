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ANM a emis coduri galbene de instabilitate atmosferică pentru vineri și sâmbătă. Averse torențiale și vijelii în județul Suceava


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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două atenționări de tip cod galben de instabilitate atmosferică, valabile pentru zilele de vineri și sâmbătă, 5 și 6 iunie 2026.

Avertizarea cod galben pentru ziua de vineri este valabilă între orele 12:00-23:00 și vizează zona de munte a județului Suceava.

Potrivit ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (izolat vijelii cu rafale de 50–70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp în intervale scurte de timp sau prin acumulare, iar izolat vor depăși 30–40 l/mp.

Cod galben și pentru sâmbătă

Interval de valabilitate: 6 iunie, ora 12:00 – 6 iunie, ora 23:00

Zone vizate: Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei montane, local în Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei.

Și în aceste regiuni vor fi așteptate fenomene similare: averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15–25 l/mp, izolat depășind 30–40 l/mp.

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile și local în cursul nopții de sâmbătă spre duminică în estul și sud-estul țării, iar duminică mai ales în jumătatea de est a teritoriului.


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