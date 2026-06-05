 Curtea de Apel Suceava anunță modificarea programului ședințelor de judecată din cauza protestului grefierilor

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Curtea de Apel Suceava a anunțat că, începând cu data de 8 iunie 2026, ședințele de judecată se vor desfășura în regim redus în prima parte a zilei, ca urmare a măsurilor de protest anunțate de Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL.

Potrivit unui comunicat semnat de președintele Curții de Apel Suceava, judecător Anca Cazacu, în intervalul orar 08:00 – 12:00 vor fi judecate doar cauzele urgente, conform legii. Aceste cauze vor fi evidențiate pe listele de ședință, care vor fi afișate și pe portalul instanței.

Începând cu ora 12:00, ședințele de judecată vor fi reluate în regim normal, fiind judecate și celelalte cauze aflate pe listele de ședință.

De asemenea, părțile au posibilitatea de a solicita amânarea cauzelor pentru un termen ulterior, în vederea respectării drepturilor lor procesuale.

Măsurile au fost dispuse în contextul amânării consultărilor cu familia ocupațională „Justiție”, care au fost reprogramate pentru zilele de 8 sau 9 iunie 2026. Conform deciziei sindicatului, începând cu 4 iunie, în intervalul 08:00–12:00, la nivelul instanțelor și parchetelor se efectuează doar lucrări urgente, iar programul de lucru cu publicul a fost redus la jumătate pe durata protestului.

Curtea de Apel Suceava a precizat că măsurile sunt luate pentru a asigura atât dreptul la protest al grefierilor, cât și accesul la justiție al cetățenilor.