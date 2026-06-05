Cinci reviste școlare din județul Suceava, premiate la etapa națională a Concursului național de reviste școlare și jurnalistică



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Zece reviste școlare din județul Suceava s-au calificat la etapa națională a Concursului național de reviste școlare și jurnalistică, iar cinci dintre acestea au fost recompensate cu premii și mențiuni la nivel național.

Concursul, organizat de Ministerul Educației și Cercetării împreună cu inspectoratele școlare județene, are ca obiectiv popularizarea revistelor realizate de elevi, evaluarea experienței colectivelor de redacție și formarea tinerilor în spiritul respectului pentru adevăr, deontologie jurnalistică și creativitate.

La etapa națională, județul Suceava a obținut următoarele rezultate:

Premiul I

Revista „Generații `46”, Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți, coordonator prof. Mihaela Amariței

Premiul II

Revista „Interferențe”, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți, coordonator prof. Gabriela Cica Sascău

Premiul III

Revista „Noi Generații”, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, coordonator prof. Liliana Balan

Mențiuni

Revista „Muguri de lumină” , Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, coordonator prof. Ancuța Nadia Gulei

, Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, coordonator prof. Revista „Muguri”, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, coordonatori prof. Beatrice Halip, prof. Alexandra Chifan și prof. Iulian Halip

În perioada 21–26 iunie 2026, la Muncel, județul Iași, va avea loc Tabăra națională a concursului. La această activitate vor participa câte doi elevi din colectivele de redacție ale revistelor premiate cu Premiul I și II, însoțiți de un cadru didactic coordonator.

De asemenea, prof. Mihaela Amariței, de la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți, va participa pentru a treia oară în calitate de coordonator al etapei naționale și la redactarea revistei taberei.

Concursul național de reviste școlare este coordonat la nivel județean de inspectorii școlari Tatiana Vîntur, Gabriela Cazac și Ilie-Cristian Gorcea și face parte din Calendarul Proiectelor de Educație Extrașcolară Naționale al Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2026.