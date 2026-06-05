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Accident rutier la Mălini. Un adult și doi minori au fost transportați la spital


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Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a avut loc astăzi, pe raza localității Mălini.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Fălticeni, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD tip B2, alături de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

În urma impactului dintre cele două autoturisme, un adult și doi minori au fost răniți și au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Polițiștii au declanșat cercetări în vederea stabilirii circumstanțelor exacte în care s-a produs accidentul.


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