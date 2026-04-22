Acțiune de amploare a Poliției Transporturi Suceava în cazul activităților de colectare a deșeurilor feroase și neferoase

Polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Suceava au organizat marți, 21 aprilie 2026, o acțiune amplă pentru prevenirea și combaterea ilegalităților comise de agenții economici care desfășoară activități de colectare și valorificare a deșeurilor feroase și neferoase, cu accent pe identificarea pieselor și componentelor provenite din rețeaua feroviară.

În acțiune au fost implicați polițiști din Serviciul Investigarea Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, lucrători ai Direcției Generale Antifraudă, ai Gărzii Naționale de Mediu, precum și jandarmi.

Au fost verificate 7 centre de colectare, fiind legitimate 59 de persoane.

În urma controalelor, polițiștii au aplicat 22 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 66.012 lei.

Printre neregulile constatate se numără faptul că, la două centre de colectare, borderourile de achiziție a materialelor feroase și neferoase nu erau completate conform legislației în vigoare.

Operatorilor economici le-au fost aplicate sancțiuni contravenționale prevăzute de art. 1 alin. 2 lit. d) din O.U.G. nr. 31/2011.De asemenea, au fost aplicate amenzi pentru încălcarea normelor de protecție a mediului, pentru nerespectarea prevederilor legale privind contabilitatea și sistemele de plată.

Tot în cadrul acțiunii, polițiștii au oprit în trafic o autoutilitară care transporta material lemnos fără documente de proveniență, fiind confiscată cantitatea de 2,15 metri cubi de material lemnos.

Acțiunile de verificare și control vor continua la nivelul județului Suceava, scopul principal fiind prevenirea și combaterea faptelor ilicite prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase utilizate în activitatea feroviară, combaterea evaziunii fiscale, protejarea bugetului de stat și investigarea eventualelor infracțiuni comise în domeniu.

Poliția transmite că astfel de acțiuni vor fi repetate periodic pentru a descuraja practicile ilegale din acest sector.