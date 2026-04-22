Ședință importantă la Direcția Județeană de Mediu Suceava pentru analizarea autorizației pentru depozitul de deșeuri din Pasul Mestecăniș. Se prefigurează un aviz negativ

Comisia de Analiză Tehnică se va reuni vineri, 24 aprilie 2026, la ora 12:00, la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava, pentru a analiza solicitarea Consiliului Județean Suceava privind acordul de mediu pentru „Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Pojorâta – Depozitul Ecologic de Deșeuri Pojorâta”.

Proiectul, amplasat în comuna Pojorâta, face obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform Legii nr. 292/2018 și a celorlalte acte normative în domeniu (O.U.G. nr. 57/2007, Legea apelor nr. 107/1996 etc.).

În vederea ședinței, Direcția Județeană de Mediu Suceava a transmis tuturor membrilor Comisiei de Analiză Tehnică documentația aferentă Autorizației Integrate de Mediu și solicită ca aceștia să transmită, în scris, eventualele solicitări de completare/informații suplimentare sau puncte de vedere până la data de 23 aprilie 2026.

Potrivit anunțului oficial, în ședința din 24 aprilie vor fi prezentate doar proiectele pentru care se primesc puncte de vedere scrise de la toți membrii Comisiei. APM Suceava precizează că solicită prezența fizică a tuturor membrilor Comisiei de Analiză Tehnică, reprezentanți ai instituțiilor și autorităților competente. Conducerea Agenției pentru Protecția Mediului Suceava atrage atenția că, în cazul în care nu vor fi primite punctele de vedere scrise și nu va exista participare la ședință, se vor înregistra întârzieri în derularea procedurii de reglementare.

Potrivit unor surse apropiate situației APM Suceava va da aviz negativ în această ședință.

Consiliul Județean Suceava este titularul proiectului pentru realizarea Depozitului Ecologic de Deșeuri Pojorâta, investiție de interes județean destinată managementului integrat al deșeurilor.

Reamintim că președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a susținut încă de la preluarea mandatului că nu își propune să deschidă depozitul ecologic de deșeuri de la Mestecăniș.

„În momentul de față acolo este o problemă foarte gravă de mediu și o problemă a turismului din zonă fiindcă nu poți spune că atragi foarte mulți turiști pe un drum european foarte tranzitat și tu ai fix acolo o groapă de gunoi”, declara Șoldan în urmă cu un an.

„Vom încerca găsirea unei soluții prin care să nu dăm foarte mulți bani înapoi și să încercăm să facem o relocare a investiției care este acolo. Vorbim de o sumă de 36 de milioane de lei dacă ar fi să fie dați banii înapoi”, a mai arătat Șoldan.