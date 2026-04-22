Ocolul Silvic Mălini continuă campania de împăduriri: 4.000 de puieți de molid, brad și paltin de munte plantați deja

Silvicultorii de la Ocolul Silvic Mălini, din cadrul Direcției Silvice Suceava, au plantat deja 4.000 de puieți forestieri de molid, brad și paltin de munte în parcela 10E. Acțiunea face parte din campania de împăduriri de primăvară 2026 derulată de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva.

Lucrările s-au desfășurat în terenurile administrate de ocolul silvic, contribuind la regenerarea fondului forestier proprietate publică a statului. Puieții aleși – specii adaptate condițiilor montane din zonă – asigură o bună priză și dezvoltare viitoare a arboretului tânăr.

În acest an, Ocolul Silvic Mălini are planificat să împădurească integral o suprafață de 16,65 hectare și să execute lucrări de completări pe alte 13,94 hectare. Aceste acțiuni se înscriu în eforturile susținute ale Direcției Silvice Suceava de a menține și extinde suprafețele împădurite din județ, asigurând atât protecția mediului, cât și resursele lemnoase pe termen lung.

La nivel național, în campania de împăduriri din primăvara anului 2026, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva vizează regenerarea a 7.112 hectare în fondul forestier proprietatea publică a statului. Dintre acestea, 4.520 hectare vor fi realizate prin regenerare naturală, iar 2.592 hectare prin lucrări de împăduriri artificiale. Pentru toate activitățile de împăduriri, completări și refaceri vor fi utilizați aproximativ 22 de milioane de puieți forestieri produși în pepinierele proprii ale Regiei.

Aceste cifre reflectă un efort consistent de regenerare a pădurilor. În ultimii șase ani, Romsilva a regenerat în total 83.584 hectare de fond forestier proprietate publică a statului, din care 26.736 hectare prin lucrări de împăduriri și 56.848 hectare prin regenerări naturale. În această perioadă au fost plantați peste 155 de milioane de puieți forestieri, demonstrând angajamentul constant față de gestionarea durabilă a resurselor forestiere.