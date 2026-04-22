Doi bărbați arestați preventiv pentru 30 de zile după ce pe timp de noapte au agresat și jefuit de 7000 de lei un alt bărbat în locuința sa din Udești

Doi bărbați au fost arestați preventiv, miercuri, pentru 30 de zile după ce, în noaptea de 17 martie, au agresat fizic un bărbat în locuința sa din satul Știrbăț, comuna Udești, și i-au sustras aproximativ 7.000 de lei.

Potrivit unui comunicat transmis de Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, prin ordonanța din data de 21 aprilie 2026 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cei doi inculpați pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată și violență.

Faptele au avut loc la data de 17 martie 2026, în jurul orei 03:00, într-o locuință din satul Știrbăț, comuna Udești. Cei doi inculpați au lovit cu pumnii și palmele persoana vătămată de mai multe ori la nivelul capului, provocându-i leziuni care necesită pentru vindecare 5-7 zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal emis de Serviciul de Medicină Legală Suceava.

Scopul agresiunii a fost sustragerea sumei de aproximativ 7.000 de lei pe care persoana vătămată o avea în buzunarul stâng al gecii.

După ce au luat banii, unul dintre inculpați a luat în mână un topor pentru a intimida victima, în timp ce celălalt a continuat să o agreseze fizic, strângând-o de gât.

La data de 21 aprilie 2026, procurorul a dispus reținerea preventivă a celor doi inculpați pentru o perioadă de 24 de ore.

În cursul zilei de 22 aprilie 2026, inculpații au fost prezentați judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Suceava cu propunere de arestare preventivă.

Propunerea a fost însușită, iar pe numele celor doi au fost emise mandate de arestare preventivă pentru o durată de 30 de zile.

Cercetările în cauză continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și a circumstanțelor comiterii faptelor.