Viceprimarul Dan Ioan Cușnir răspunde dur raportului de activitate prezentat de consilierul Lucian Harșovschi: În Parcul Șipote tripleta Harșovschi/Lungu/Ciutac nu a pus măcar o floare, dar a împroprietărit unele persoane acolo



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Viceprimarul municipiului Suceava, Dan Ioan Cușnir, a venit cu o replică fermă la raportul de activitate publicat de consilierul local Lucian Harșovschi, fost viceprimar, acuzându-l că încearcă să își atribuie merite pentru proiecte realizate integral în mandatul actual.

Într-un mesaj public, viceprimarul Cușnir îl descrie pe Lucian Harșovschi ca fiind „exponent principal al celor 20 de ani în care Suceava a bătut pasul pe loc” și afirmă că acesta încearcă să inducă ideea că ceea ce se întâmplă în municipiu începând din 2025 ar fi o continuare a mandatului său alături de fostul primar Lungu și de Ioan Ciutac.

„Speranța este că instituțiile statului îi vor aduce cu picioarele pe pământ pentru jaful organizat din bugetul public și din domeniul public. Până atunci, se pare că trebuie să aducem aminte ce am preluat și ce facem noi”, a transmis viceprimarul.

Referitor la Parcul Șipote, Dan Ioan Cușnir precizează că „NU au făcut NIMIC” administrațiile anterioare.

„Tot ceea ce s-a făcut în Parcul Șipote nu are nicio legătură cu tripleta Harșovschi/Lungu/Ciutac. Tot conceptul, toată gândirea, toată munca, totul a fost 100% realizat în anul 2025 de către administrația Rîmbu”, a subliniat viceprimarul.

Acesta a mers mai departe afirmând că Harșovschi „nu a pus nici măcar o floare acolo”, „nu există o roabă de pământ mutată de el acolo” și „nu este nici măcar o cușcă pentru porumbei făcută de el”.

În ceea ce privește proiectul european ce urmează a fi implementat în acest an pentru Parcul Șipote, viceprimarul a precizat că finanțarea a fost semnată de administrația Rîmbu în 2025, pe alocare ADR Nord-Est, iar proiectul tehnic, documentația și toate demersurile pentru obținerea finanțării au fost realizate de echipa de Proiecte Europene tot în 2025.

„Totuși nu putem spune că cei dinainte nu au făcut nimic. Au făcut! Au împroprietărit în Parcul Șipote; oameni care aveau de primit teren agricol sau imaș au primit, de la fosta administrație, parcele în parcul Șipote care are regim silvic”, a adăugat Dan Ioan Cușnir.

Mesajul se încheie cu o întrebare retorică: „Aceste personaje, care se preocupă doar de imagine în loc de valoare, sunt demne de dispreț sau de milă?”

Reacția viceprimarului vine la scurt timp după ce consilierul local Lucian Harșovschi a prezentat un raport detaliat de activitate pentru perioada 2024-2025, în care subliniază importanța continuității proiectelor pentru suceveni, dincolo de culori politice. Harșovschi este singurul consilier local care a făcut public un astfel de raport, documentul fiind disponibil pe site-ul Primăriei Municipiului Suceava.