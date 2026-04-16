Acesta este al doilea articol din seria dedicată echipamentelor canine produse de K9România. După ce în primul material am discutat despre importanţa hamului şi a zgărzii potrivite, despre rolul numelui şi despre metodele moderne de a corecta trasul în lesă, acum explorăm echipamente specializate pentru câinii activi: zgărzi de forţă, hamuri ergonomice, lese rezistente şi alte accesorii personalizate. Toate aceste produse sunt dezvoltate în România şi sunt susţinute de ghiduri de utilizare responsabilă.

Un advertorial de pe ReporterIS.ro descrie zgărzile de forţă (sau zgărzile cu dinţi) ca fiind confecţionate din zale metalice cu vârfuri rotunjite. Aceste zgărzi aplică o presiune uşoară pe gât doar când câinele trage de lesă, imitând corecţiile naturale ale unui alt câine și oferind feedback imediat proprietarului. Folosite corect, ele pot fi de ajutor proprietarilor cu limitări fizice sau în dresajul câinilor mari şi energici.

Articolul atrage totuşi atenţia asupra riscurilor: utilizate incorect sau ca metodă de pedeapsă, zgărzile de forţă pot cauza răni, anxietate sau agresivitate. Specialiştii recomandă să fie folosite doar pe durate scurte, sub supravegherea unui dresor și în combinaţie cu recompense și laude. Ghidul enumeră principii de utilizare responsabilă, precum alegerea mărimii potrivite, montarea corectă, limitarea timpului de purtare şi monitorizarea reacțiilor câinelui. De reţinut că decizia de a folosi o astfel de zgardă trebuie luată împreună cu un profesionist; K9România comercializează zgărzi de forţă realizate din oţel cu strat protector, disponibile pe mai multe mărimi, menite să faciliteze dresajul responsabil.

Pentru câinii energici sau de lucru, calitatea echipamentelor este esenţială. Un material din eBihoreanul prezintă gama K9 ca fiind alcătuită din hamuri ergonomice, lese ajustabile, zgărzi durabile şi perne de muşcătură pentru antrenament. Hamurile sunt croite din nylon gros şi au zone căptuşite în punctele sensibile pentru a preveni frecarea; cataramele metalice Cobra rezistă la tracţiuni intense şi permit reglarea rapidă, iar carabinele Frog se fixează automat la prindere. Lesele au două mânere căptuşite pentru control în plimbări urbane şi în sesiuni de dresaj.

Articolul descrie şi „zgarda cu dinţi” (o variantă de zgardă de corecţie) fabricată din oţel acoperit cu plastic; vârfurile rotunjite aplică o presiune uşoară doar când câinele trage, prevenind accidentările. Fiecare zgardă, ham sau lesă se poate personaliza cu numele câinelui sau cu un mesaj util (număr de telefon, adresă). Proprietarii sunt îndemnaţi să folosească aceste echipamente adaptate mărimii animalului şi să colaboreze cu un dresor; lăsarea permanentă a zgărzii de corecţie pe câine este contraindicată. Concluzia: brandurile româneşti specializate, precum K9, oferă siguranţă şi confort, iar pentru antrenamente este indicat să se aleagă o zgardă cu ţepi de calitate superioară şi să se ceară sfatul unui specialist.

PortalSM relatează că K9România a lansat o linie nouă de echipamente canine personalizabile, concepute să reziste celor mai intense activităţi. Brandul românesc s-a specializat în furnizarea de accesorii care prioritizează controlul fără a sacrifica confortul. Gama include:

Zgărzi personalizate din materiale de înaltă rezistență, cu catarame sigure;

din materiale de înaltă rezistență, cu catarame sigure; Hamuri ergonomice ce distribuie uniform presiunea pe pieptul câinelui și previn accidentările;

ce distribuie uniform presiunea pe pieptul câinelui și previn accidentările; Lese pentru plimbări şi dresaj potrivite atât pentru plimbările zilnice, cât şi pentru sesiunile de antrenament;

potrivite atât pentru plimbările zilnice, cât şi pentru sesiunile de antrenament; Accesorii de dresaj precum perne pentru muşcătură şi jucării motivaţionale.

PortalSM notează că magazinul pune accent pe identitatea fiecărui patruped: pe zgărzi şi badge‑uri se pot inscripţiona nume, numere de telefon sau mesaje precum „Câine în antrenament”. Site‑ul funcţionează ca un magazin online operat de SC The Art of Chilling SRL şi oferă articole informative despre comportamentul canin, sfaturi de dresaj şi ghiduri de alegere a echipamentului.

O analiză detaliată de pe Satmareanul prezintă K9România ca un magazin online românesc specializat în echipamente pentru câini de talie medie şi mare. Gama lor include zgărzi, hamuri, lese, perne de muşcătură, accesorii de siguranţă şi badge‑uri personalizate; toate produsele sunt testate de case independente şi pot fi personalizate cu numele câinelui.

Zgărzi K9 – realizate din material rezistent, cu cataramă de tip Cobra care nu se deschide sub sarcină; au un mâner pentru control, o zonă cu bandă scai pentru brodarea numelui şi un inel în formă de „D” pentru prinderea lesei.

– realizate din material rezistent, cu cataramă de tip Cobra care nu se deschide sub sarcină; au un mâner pentru control, o zonă cu bandă scai pentru brodarea numelui şi un inel în formă de „D” pentru prinderea lesei. Hamuri K9 – confecţionate din material durabil şi respirabil, echipate cu două catarame metalice Cobra şi două catarame de plastic; includ mânere cauciucate şi zone cu bandă scai pentru patch‑uri; fiecare ham are un triunghi metalic pentru prinderea lesei, oferind stabilitate şi confort.

– confecţionate din material durabil şi respirabil, echipate cu două catarame metalice Cobra şi două catarame de plastic; includ mânere cauciucate şi zone cu bandă scai pentru patch‑uri; fiecare ham are un triunghi metalic pentru prinderea lesei, oferind stabilitate şi confort. Lese K9 – fabricate din nylon cu cusături întărite; au două lungimi reglabile (55 cm şi 155 cm) şi folosesc o carabină Frog cu prindere automată; mânerele căptuşite cu neopren oferă o prindere comodă, iar o cataramă Cobra permite schimbarea rapidă a lungimii. Există și o lesă specială pentru centura de siguranţă a maşinii, realizată din material elastic (bungee cord) cu clip metalic și cusături reflectorizante.

– fabricate din nylon cu cusături întărite; au două lungimi reglabile (55 cm şi 155 cm) şi folosesc o carabină Frog cu prindere automată; mânerele căptuşite cu neopren oferă o prindere comodă, iar o cataramă Cobra permite schimbarea rapidă a lungimii. Există și o lesă specială pentru centura de siguranţă a maşinii, realizată din material elastic (bungee cord) cu clip metalic și cusături reflectorizante. Echipamente de antrenament şi joacă – perne pentru muşcătură din iută durabilă şi hipoalergenică, cu cusături duble şi trei mânere, folosite de dresori profesionişti; lese lungi de 10 m, jucării de tras şi clickere.

– perne pentru muşcătură din iută durabilă şi hipoalergenică, cu cusături duble şi trei mânere, folosite de dresori profesionişti; lese lungi de 10 m, jucării de tras şi clickere. Accesorii personalizate – badge‑uri şi patch‑uri precum „Câine Utilitar Nu Distrage!”, ataşabile pe bandă scai; zonele cu bandă scai de pe zgărzi şi hamuri permit adăugarea de steaguri, nume sau mesaje.

Motivaţia de a alege K9România, potrivit Satmareanul, ţine de siguranţă şi confort: cataramele Cobra şi carabinele Frog sunt recunoscute pentru rezistenţa lor, materialele sunt durabile şi respirabile, iar opţiunile de personalizare permit fiecărui stăpân să adauge identitate şi funcţionalitate echipamentului. Fie că ai nevoie de o zgardă de forţă pentru antrenament, o lesă durabilă sau un ham adaptat plimbărilor zilnice, K9România oferă soluţii testate pentru câini activi și stăpâni exigenţi.

Pentru a obţine control, siguranţă şi confort în sesiunile de dresaj sau în plimbările zilnice, echipamentele de calitate sunt esenţiale. Zgărzile de forţă pot fi utile în anumite situaţii, dar trebuie folosite cu responsabilitate şi sub îndrumarea unui dresor. Hamurile ergonomice, lesele rezistente şi accesoriile personalizate dezvoltate de K9România reprezintă soluţii complete pentru proprietarii care doresc să investească în bunăstarea câinelui lor.