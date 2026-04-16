Circul Orlando revine la Iulius Mall Suceava, în acest weekend: acrobații care sfidează gravitația, trucuri magice și momente pline de adrenalină

Ești pregătit să te lași fascinat de acrobații impresionante, de clovni puși pe șotii, dar și de momente ce vor sfida legile fizicii? De sâmbătă, 18 aprilie 2026, Circul Orlando revine la Iulius Mall Suceava și aduce un univers în care magia și distracția se împletesc într-un show de neuitat. Biletele se pot achiziționa online, cât și la locație.

Reprezentanțiile vor avea locîncepând de marți până vineri, de la ora 18:30, sâmbăta de la orele 15:30 și 18:30, iar duminică te vei bucurade numere și demonstrații impresionante de la orele 11:30 și 15:30. Circul Orlando îmbină grația dansului, precizia gimnasticii și adrenalina momentelor la înălțime.

Cu fiecare săritură îndrăzneață, rotație amețitoare și piruetă executată cu precizie milimetrică, acrobații reușesc să transforme gravitația într-un joc al curajului și al echilibrului. Fiecare număr este o demonstrație de forță, grație și control absolut al mișcării, în care artiștii par să deseneze în aer figuri imposibile. Arena circului prinde viață într-un show spectaculos, în care publicul se va întâlni cu prințese și pirați, dar și roboți fascinanți, omul laser, jongleri, acrobați și clovni.

Biletele pot fi achiziționate online, dar și la locație. Nu uita să îți asiguri locurile din timp pentru a nu rata un spectacol unic și momente impresionante!

Vino la Iulius Mall Suceava și bucură-te de o experiență memorabilă alături de cei dragi, într-o lume a circului în care imposibilul devine posibil!