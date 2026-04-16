Cum afectează drumurile ude comportamentul anvelopelor

Anvelopele reprezintă un element esențial al vehiculului, fiind în permanență solicitate, indiferent de condițiile de drum sau de viteza de deplasare. Tocmai de aceea, este important să le acordați atenția cuvenită, mai ales când vine vorba despre comportamentul acestora pe carosabil ud – o situație întâlnită frecvent în orice sezon.

Este important de precizat că nicio anvelopă, oricât de performantă ar fi, nu poate elimina complet riscurile asociate deplasării pe asfalt ud. Motivul este legat de o proprietate fundamentală a lichidelor: acestea sunt incompresibile. Cu alte cuvinte, pelicula de apă de pe șosea nu poate fi comprimată de anvelopă; ea trebuie evacuată eficient pentru ca pneul să poată face contact direct cu asfaltul.

Acest proces de evacuare a apei se realizează prin intermediul canalelor și șanțurilor din profilul anvelopei. Dacă acestea sunt adânci, bine concepute și în stare bună, apa va fi îndepărtată rapid, iar suprafața de contact cu solul va fi menținută în parametri optimi. În caz contrar, riscul de acvaplanare crește considerabil.

Anvelopele de tip slick – complet netede – sunt rezervate strict circuitului, fiind interzise pe drumurile publice tocmai din cauza lipsei totale a canalelor de drenaj. Semi-slick-urile, deși prevăzute cu anumite canale, sunt optimizate pentru asfalt uscat, iar eficiența lor pe carosabil umed este limitată.

Este inevitabil ca, pe o suprafață udă, o parte a apei să rămână între anvelopă și asfalt, reducând astfel amprenta reală de contact. Drept urmare, aderența scade. Teste comparative au demonstrat că, la o viteză de 40 km/h, distanța de frânare pe asfalt ud poate ajunge aproape dublă față de cea de pe carosabil uscat – aproximativ 17 metri față de 8 metri.

În aceste condiții, se recomandă reducerea vitezei de deplasare cu cel puțin o treime față de valorile practicate pe drum uscat. Astfel, veți putea păstra distanțele de frânare în limite acceptabile. De exemplu, frânarea de la 80 km/h pe ud necesită aceeași distanță ca frânarea de la 120 km/h pe uscat.

Un alt aspect esențial este starea profilului anvelopelor. Chiar dacă pneurile par încă utilizabile, un profil sub 3-4 mm devine insuficient pentru o evacuare eficientă a apei. Sub greutatea vehiculului, șanțurile se pot turti, pierzându-și capacitatea de drenaj, ceea ce duce inevitabil la pierderea tracțiunii.

Prin urmare, atunci când alegeți anvelope vară, iarnă sau all-seasons noi sau evaluați starea celor existente, acordați o atenție specială comportamentului acestora pe carosabil umed. Verificați periodic adâncimea profilului, presiunea recomandată și nu ignorați indicii de aderență înscriși pe eticheta anvelopei.

Siguranța dumneavoastră, precum și a celor din jur, depinde într-o mare măsură de capacitatea anvelopelor de a face față condițiilor meteo imprevizibile. Iar asfaltul ud este una dintre cele mai frecvente provocări în trafic.