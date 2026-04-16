Acțiune de prevenire la școli din Gura Humorului: Elevi absenți de la cursuri, trimiși înapoi la ore și 340 de elevi instruiți despre riscurile consumului de alcool, tutun și droguri

Polițiștii și jandarmii au desfășurat miercuri, 15 aprilie 2026, o acțiune amplă de creștere a siguranței elevilor și prevenirea absenteismului școlar în zona a trei unități de învățământ din orașul Gura Humorului.

Efective mixte din cadrul Biroului Siguranță Școlară, Serviciului de Investigarea Criminalității Economice, Serviciului Criminalistic – Compartimentul Canin, Poliției orașului Gura Humorului și Detașamentului de Jandarmi Gura Humorului au acționat între orele 10:00 și 12:00 în apropierea Colegiului „Alexandru cel Bun”, Școlii Gimnaziale „Teodor Balan” și Școlii Gimnaziale „Petru Comarnescu”.

Rezultatele acțiunii:

Au fost efectuate 4 controale la agenți economici din zonă și s-au realizat 4 instruiri privind interzicerea vânzării băuturilor alcoolice, energizante și produselor din tutun către minori.

Au fost legitimate 15 persoane , dintre care 9 elevi ai Colegiului „Alexandru cel Bun". Șase dintre aceștia se aflau în afara unității de învățământ în timpul orelor de curs. Elevii au fost trimiși imediat la ore, iar conducerea școlii va fi informată pentru a dispune măsurile prevăzute de regulamentul intern.

Au fost organizate 8 activități preventive la Școala Gimnazială „Teodor Balan", la care au participat 340 de elevi și cadre didactice. Elevilor li s-au prezentat aspecte legale privind vânzarea și consumul de alcool, energizante și tutun de către minori, precum și consecințele penale și contravenționale ale acestor fapte. De asemenea, au fost discutate riscurile portului de obiecte periculoase și semnele consumului de droguri. Cadrelor didactice li s-au oferit informații despre modalitățile de intervenție și sesizare în cazul infracțiunilor și contravențiilor din mediul școlar.

La acțiune au participat 14 forțe: 10 polițiști (4 de la Biroul Siguranță Școlară, 4 de la Poliția orașului Gura Humorului, 1 de la SICE și 1 de la Compartimentul Canin) și 4 jandarmi.

Acțiunile de acest tip vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind creșterea siguranței elevilor, prevenirea absenteismului și combaterea consumului de substanțe interzise în proximitatea unităților de învățământ.