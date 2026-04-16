Bărbat arestat preventiv pentru 30 de zile după ce și-a înjunghiat cumnatul în noaptea de Înviere la Câmpulung Moldovenesc

Tribunalul Suceava a dispus, joi, arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui bărbat din Câmpulung Moldovenesc, cercetat pentru tentativă la omor după ce și-a înjunghiat cumnatul cu un cuțit de bucătărie.

Incidentul a avut loc în noaptea de Înviere, 11 spre 12 aprilie 2026, în locuința din strada Sirenei.

Cei doi cumnați consumaseră băuturi alcoolice, iar pe fondul unor discuții contradictorii, suspectul a luat un cuțit și l-a lovit pe victimă în zona toracelui, provocându-i o plagă tăiată.

Inițial, victima a declarat că s-a lovit singură căzând pe o bicicletă din casa scării, însă ulterior, la Spitalul Județean Suceava, și-a schimbat declarația și a relatat polițiștilor cum a fost agresat cu un cuțit.

Leziunea nu i-a pus viața în pericol, dar procurorii au considerat fapta extrem de gravă.

Dosarul a fost declinat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, unde încadrarea juridică a fost schimbată succesiv: de la „lovire sau alte violențe”, la „vătămare corporală” și, în final, la „tentativă la omor”.

După administrarea probatoriului de către Serviciul de Investigații Criminale al IPJ Suceava, procurorul a dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore pe 15 aprilie 2026. Joi, 16 aprilie 2026, bărbatul a fost prezentat Tribunalului Suceava, care a admis propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la omor, dosarul fiind instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.

